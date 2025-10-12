Protezione civile in campo contro gli incendi boschivi
Prova generale superata. Si è svolto ieri a Busto Garolfo uno degli scenari previsti dall’esercitazione della Protezione civile provinciale denominato Mast (Metropolitan area safety test) 2025. Una sorta di prova generale per affrontare eventuali situazioni di emergenza sul territorio della Provincia di Milano. Quattro campi base chiamati a intervenire in altrettanti scenari che vanno dal dissesto idrogeologico agli incendi boschivi. L’area lungo il canale Villoresi a Busto Garolfo è stato teatro dell’esercitazione per contrastare gli incendi nei boschi soprattutto nel periodo estivo. "La vicinanza delle aree verdi boschive con il contesto urbano – spiega Andrea Rondanini, coordinatore dello scenario nel Parco del Roccolo a Busto Garolfo – mette a rischio le infrastrutture in caso di incendio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
