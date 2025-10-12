Protezione civile e terremoto | un incontro per la rete d’emergenza

La sala polivalente di Pedaso, ha ospitato le massime autorità del territorio provinciale, per la presentazione ed illustrazione, del Progetto Sisma (Supporto integrato ai soccorsi tra le macerie) mirato al rafforzamento della rete d’emergenza in Valdaso, territorio baricentrico tra le province di Fermo e Ascoli. L’incontro di Pedaso si è svolto in occasione della Settimana nazionale della Protezione civile, con il patrocinio della Prefettura di Fermo e di Anci Marche, ed ha visto la presentazione degli obiettivi e dei servizi inerenti il progetto che coinvolge in primis: la Croce Verde Valdaso, i Comuni dei ‘Borghi autentici d’Italia’ e la Protezione civile Bersaglieri di Ascoli-Fermo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

