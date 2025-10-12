Prosa e teatro per ragazzi la nuova stagione del Teatro Troisi di Nonantola
Per il quinto anno consecutivo, il Comune di Nonantola rinnova la collaborazione con ATER Fondazione per la realizzazione della stagione teatrale 20252026 del Teatro Troisi. La rassegna prenderà il via il 15 novembre 2025 e si concluderà il 7 marzo 2026, con un programma ricco e variegato: 6. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
In questa notizia si parla di: prosa - teatro
Al via la stagione 2025/2026 del teatro ravennate, tra anteprime nazionali, prosa, storie drammatiche e comicità
Valle dei Templi e Licata, al via la rassegna di prosa e teatro classico
Cinema Teatro Astra, la stagione della prosa si apre con un trittico di spettacoli tutto al femminile
PRESENTATA L’OTTAVA STAGIONE DI PROSA DEL TEATRO OFF DI AVEZZANO Il via il 24 ottobre con uno spettacolo ad ingresso gratuito Castello Orsini Colonna Avezzano (AQ) Avezzano, 10 ottobre 2025 – È stata presentata ufficialmente, nella rinnovata Vai su Facebook
Ecco "Storie da Vivere", la nuova stagione di prosa del Teatro ai Colli - Tra gli ospiti Chiara Francini, Antonella Questa, Alessandro Haber, Gioele Dix, Vito, Valerio Aprea, Ugo Dighero ... Lo riporta padovaoggi.it
Il Teatro dei Pupi Vaccaro Mauceri porta in scena il disagio dei ragazzi attraverso le fiabe - È l’ultima iniziativa, in ordine di tempo, del Teatro dei Pupi Vaccaro Mauceri di Siracusa, custode della ... Da canicattiweb.com