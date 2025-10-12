Svezia-Kosovo è una partita valida per la quarta giornata delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026 e si gioca lunedì alle 20:45: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico. Dopo il Kosovo, la Svizzera. Svezia di nuovo sconfitta ed ancora a digiuno di gol: la situazione in cui versa la selezione scandinava, attualmente fanalino di coda del gruppo B, sembra diventare sempre più complicata partita dopo partita. Gli uomini guidati dal ct danese Jon Dahl Tomasson, ex attaccante del Milan ancelottiano, sono ultimi in classifica, con un solo punto ottenuto in tre giornate, frutto del pareggio all’esordio contro la Slovenia (2-2). 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Svezia-Kosovo: c’è un segno ricorrente nei quattro precedenti