Slovenia-Svizzera è una partita valida per la quarta giornata delle qualificazioni al Mondiale. Dove vederla, formazioni e pronostico La vittoria sul campo della Svezia – che alla vigilia era la squadra maggiormente accreditata per cercare di tenere testa – ha permesso alla Svizzera di volare al primo posto, allungando sulle rivale, nel girone B delle qualificazioni al prossimo Mondiale. (Lapresse) – Ilveggente.it Punteggio pieno dopo tre giornate, nove gol fatti ma soprattutto zero subiti. E sotto l’aspetto difensivo la prova di venerdì sera, contro attaccanti importanti, è un segnale mandato a tutto il raggruppamento. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Slovenia-Svizzera: il Mondiale è in cassaforte