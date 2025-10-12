Pronostico Slovacchia-Lussemburgo | si volta subito pagina

Slovacchia-Lussemburgo è una partita valida per la quarta giornata delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026 e si gioca lunedì alle 20:45: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico. La sconfitta patita venerdì scorso a Belfast contro l’Irlanda del Nord rischia di rendere vana l’impresa realizzata un mese fa a Bratislava, quando la Slovacchia, contro ogni pronostico, esordì nelle qualificazioni Mondiali battendo 2-0 la Germania e centrando un successo storico. (Ansa) – Ilveggente.it Privi di uno dei loro giocatori più rappresentativi, il regista del Napoli Lobotka, gli uomini di Francesco Calzona non sono riusciti a creare occasioni da gol nitide al Windsor Park ed hanno patito la fisicità dei nordirlandesi (2-0). 🔗 Leggi su Ilveggente.it

