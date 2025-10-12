Pronostico Scozia-Bielorussia | sogno primo posto ancora intatto
Scozia-Bielorussia è una partita valida per la quarta giornata delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026 e si gioca domenica alle 18:00: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico. La vittoria sulla Grecia, battuta 3-1 giovedì scorso ad Hampden Park, è stata molto importante per la Scozia. La Tartan Army, infatti, si è aggiudicata il primo dei due scontri diretti con gli ellenici per il secondo posto, considerando che il primo sembra essere appannaggio della più quotata Danimarca. Eppure, al momento, i danesi non scappano: dopo le prime tre giornate la Scozia ha gli stessi punti (7) degli scandinavi e può tranquillamente dire la sua nella corsa alla qualificazione diretta, senza dover passare dai pericolosi spareggi. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
In questa notizia si parla di: pronostico - scozia
Pronostico Celtic-Kairat Almaty: qualificazione ipotecata in Scozia
Pronostico Danimarca-Scozia: c’è il fattore sempre decisivo
Pronostico Bielorussia-Scozia: la prima vittoria è assicurata
#Quote #Scommesse #Scommesseonline #ScommesseSportive #netwin Scozia-Grecia, spareggio per inseguire la Danimarca. I pronostici di Netwin http://dlvr.it/TNXnW9 - X Vai su X
Pronostico Scozia-Bielorussia: sogno primo posto ancora intatto - Bielorussia è una partita valida per le qualificazioni europee ai Mondiali e si gioca domenica alle 18:00: tv, formazioni, pronostico. Lo riporta ilveggente.it
Pronostico Scozia-Bielorussia 12 Ottobre: la Tartan Army ha un solo obiettivo - Bielorussia, in programma domenica 12 ottobre 2025 alle 18:00: scopri le chiavi della sfida di qualificazioni mondiali al Hampden Park, dove la difesa scozzese in ... Lo riporta bottadiculo.it