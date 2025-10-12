Pronostico Scozia-Bielorussia | sogno primo posto ancora intatto

Scozia-Bielorussia è una partita valida per la quarta giornata delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026 e si gioca domenica alle 18:00: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico. La vittoria sulla Grecia, battuta 3-1 giovedì scorso ad Hampden Park, è stata molto importante per la Scozia. La Tartan Army, infatti, si è aggiudicata il primo dei due scontri diretti con gli ellenici per il secondo posto, considerando che il primo sembra essere appannaggio della più quotata Danimarca. Eppure, al momento, i danesi non scappano: dopo le prime tre giornate la Scozia ha gli stessi punti (7) degli scandinavi e può tranquillamente dire la sua nella corsa alla qualificazione diretta, senza dover passare dai pericolosi spareggi. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

