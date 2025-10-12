Pronostico Irlanda del Nord-Germania | vittoria a doppia cifra
Irlanda del Nord-Germania è una partita valida per la quarta giornata delle qualificazioni al Mondiale. Dove vederla, formazioni e pronostico Con sei punti conquistati in tre partite – clamorosa la sconfitta al debutto contro la Slovacchia – la Germania di Nagelsmann sa benissimo che per conquistare la qualificazione al prossimo Mondiale deve vincerle tutte. E così sarà. (Lapresse) – Ilveggente.it Finisce come un mese fa questa partita. Forse magari in maniera diversa rispetto al risultato finale ( 3-1 per i tedeschi ) che in questo match hanno come principale obiettivo – oltre a prendersi i tre punti, ovviamente – quello di non prendere gol per non mettere a rischio l’affermazione. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
