Galles-Belgio è una partita valida per la settima giornata delle qualificazioni al Mondiale. Dove vederla, formazioni e pronostico Avrebbe potuto chiudere i conti, il Belgio, in casa contro la Macedonia del Nord. E invece la squadra di Rudi Garcia – seconda ad un punto e con una partita in meno – dovrà vincere principalmente in Galles e poi operare il sorpasso nel momento in cui si metterà a paro con le partite giocate da quella squadra che al momento guida il girone. (Lapresse) – Ilveggente.it Lo zero a zero venuto fuori in casa ha lasciato l’amaro in bocca. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Galles-Belgio: il sorpasso solo alla fine