Estonia-Moldavia è una partita valida per la settima giornata delle qualificazioni al Mondiale. Dove vederla, formazioni e pronostico Nel girone dell’Italia, come ovviamente pronosticabile sin dall’inizio, Estonia e Moldavia non hanno mai avuto la minima possibilità di prendersi una qualificazione al Mondiale e nemmeno pensare di farlo. (Lapresse) – Ilveggente.it Tra gli azzurri appunto, Israele, ma soprattutto a Norvegia, queste due nazionali hanno solamente fatto da sparring partner rispetto a tutte le altre. E magari in questa serata si vorranno divertire. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Pronostico Estonia-Moldavia: zero pensieri per il GOL (e i cartellini)