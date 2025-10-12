Pronostico Estonia-Moldavia | zero pensieri per il GOL e i cartellini

Ilveggente.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Estonia-Moldavia è una partita valida per la settima giornata delle qualificazioni al Mondiale. Dove vederla, formazioni e pronostico  Nel girone dell’Italia, come ovviamente pronosticabile sin dall’inizio, Estonia e Moldavia non hanno mai avuto la minima possibilità di prendersi una qualificazione al Mondiale e nemmeno pensare di farlo. (Lapresse) – Ilveggente.it Tra gli azzurri appunto, Israele, ma soprattutto a Norvegia, queste due nazionali hanno solamente fatto da sparring partner rispetto a tutte le altre. E magari in questa serata si vorranno divertire. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

pronostico estonia moldavia zero pensieri per il gol e i cartellini

© Ilveggente.it - Pronostico Estonia-Moldavia: zero pensieri per il GOL (e i cartellini)

In questa notizia si parla di: pronostico - estonia

Pronostico Italia-Estonia: serve una goleada nella “prima” di Gattuso

Mondiali, Italia-Estonia apre l'era Gattuso in azzurro: il pronostico

Pronostico Estonia-Italia: una pioggia di gol per tenere viva la speranza

pronostico estonia moldavia zeroPronostico Estonia-Moldavia 14 Ottobre: bisogna salvare l’onore - Moldavia, sfida cruciale per le Qualificazioni Europee ai Mondiali 2026 in programma martedì 14 ottobre alle 18:00 a Tallinn: scopri le opzioni di scommesse e le ... Riporta bottadiculo.it

pronostico estonia moldavia zeroPronostico Estonia-Italia 11 Ottobre: serve una vittoria con tanti gol - Italia, in programma l’11 ottobre 2025 alle 20:45, è una sfida decisiva per la qualificazione mondiale: analisi, pronostico e quote della partita con foco sui migliori consigli di scommesse pe ... Da bottadiculo.it

Cerca Video su questo argomento: Pronostico Estonia Moldavia Zero