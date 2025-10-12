Austin-Los Angeles Fc è un match della MLS e si gioca nella notte tra domenica e lunedì all’1:00. Tv, probabili formazioni e pronostico Nelle ultime quattro occasioni, parliamo di scontri diretti tra Austin e Los Angeles, questa partita ha regalato meno di tre reti complessive. Stavolta però le cose andranno decisamente in maniera diversa. Pronostico Austin-Los Angeles Fc: tutto stravolto alla quinta occasione (Lapresse) – Ilveggente.it Il motivo principale è lo stato di forma dei Los Angeles – che arrivano a questo appuntamento dopo una striscia di sei vittorie di fila e con due reti subite – che hanno permesso a Son e compagni di arrampicarsi nelle zone che contano della classifica della MLS. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

