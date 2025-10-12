Pronostici marcatori Qualificazioni Mondiali | la tripla della domenica

Qualificazioni Mondiali, i tre marcatori su cui puntare nelle gare in programma oggi, 12 ottobre 2025 La domenica di calcio internazionale continua con alcune big europee impegnate a trovare quella continuità di rendimento con la quale riuscire a fare la differenza. Non dovrebbe avere particolari problemi la Croazia che ospita Gibilterra nell’ottava giornata del Gruppo L. (LaPresse) – IlVeggente.it Una partita sostanzialmente a senso unico che gli uomini di Dalic dovrebbero riuscire a chiudere già nella prima frazione di gioco. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostici marcatori Qualificazioni Mondiali: la tripla della domenica

In questa notizia si parla di: pronostici - marcatori

Pronostici marcatori Eliteserien: la quota dei bomber norvegesi

Pronostici marcatori Brasileirao: la tripla a quota 21

Pronostici marcatori Brasileirao: la tripla a quota 11

Stasera Estonia-Italia: segnerà un nostro azzurro? - Pronostico e marcatori Vai su Facebook

Pronostici marcatori Qualificazioni Mondiali: la tripla del sabato - Qualificazioni Mondiali, i pronostici marcatori e le tre scelte in vista delle gare in programma nelle prossime ore. Scrive ilveggente.it

I pronostici di domenica 12 ottobre: Qualificazioni ai Mondiali e non solo - I pronostici di domenica 12 ottobre, ci sono altre partite di qualificazione ai Mondiali del 2026, in campo anche Austria e Scozia ... Riporta ilveggente.it