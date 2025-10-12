Nella 5ª giornata del campionato di Promozione (apertasi già ieri con l’anticipo del sabato Jolo-Firenze Ovest 3-1) c’è il Pietrasanta in trasferta ed il Forte dei Marmi in casa. Proprio quello del “Necchi-Balloni“ è il big-match del turno, al pari di PonteBuggianese-LampoMeridien. Intanto in questo girone A sono già saltate due panchine: dopo quella della Fortis Juventus (già a fine settembre era andato via Maurizio Ridolfi, col ritorno di Claudio Morandi) ecco il cambio pure al Firenze Ovest (dove martedì aveva salutato Francesco Sacconi, sostituito da Piero Carovani che ha debuttato ieri). Qui Pietrasanta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Promozione Pietrasanta fuori casa col San Piero a Sieve. Forte dei Marmi, supersfida al Montignoso