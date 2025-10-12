Promozione Pietrasanta fuori casa col San Piero a Sieve Forte dei Marmi supersfida al Montignoso
Nella 5ª giornata del campionato di Promozione (apertasi già ieri con l’anticipo del sabato Jolo-Firenze Ovest 3-1) c’è il Pietrasanta in trasferta ed il Forte dei Marmi in casa. Proprio quello del “Necchi-Balloni“ è il big-match del turno, al pari di PonteBuggianese-LampoMeridien. Intanto in questo girone A sono già saltate due panchine: dopo quella della Fortis Juventus (già a fine settembre era andato via Maurizio Ridolfi, col ritorno di Claudio Morandi) ecco il cambio pure al Firenze Ovest (dove martedì aveva salutato Francesco Sacconi, sostituito da Piero Carovani che ha debuttato ieri). Qui Pietrasanta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: promozione - pietrasanta
Calciomercato: Promozione, Seconda e Terza. Il Pietrasanta conferma anche il 2007 Ferrari
Promozione. Il Pietrasanta di Tocchini fa le prove. Ma col Capannori esce sconfitto 4-2
Calcio: Promozione e settore giovanile. Pietrasanta in crescita: "Investimenti mirati»
Palla al centro. . Il fantasista Mirco Ricci, il centrocampista Marco Granaiola e l'allenatore Leonardo Tocchini del Pietrasanta parlano dopo il successo interno 3-0 col Ponte Buggianese nell'anticipo della 4ª giornata del campionato di Promozione Toscana (g - facebook.com Vai su Facebook
Promozione Pietrasanta fuori casa col San Piero a Sieve. Forte dei Marmi, supersfida al Montignoso - Nella 5ª giornata del campionato di Promozione (apertasi già ieri con l’anticipo del sabato Jolo- Lo riporta msn.com
Calcio Promozione. Pietrasanta ko in casa. Eliminato dalla Coppa - PIETRASANTA: Gega, Coselli, Della Pina, Isola, Laucci, Fioretti, Fattorini, Sessa, Sacchelli, M. Scrive lanazione.it