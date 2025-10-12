“Balene -Amiche per sempre” su Rai 1, “La notte nel cuore” su Canale 5. Guida ai programmi Tv della serata del 12 ottobre 2025. La domenica sera del 12 ottobre 2025 si presenta ricca di prime visioni, finali emozionanti e grandi ritorni. Su Rai 1 si chiude la serie Balene – Amiche per sempre con un doppio episodio, mentre Canale 5 prosegue con la soap turca La notte nel cuore. Per gli amanti del cinema, The Mauritanian su Rai 3 e Inside Man su Sky Cinema 1 offrono storie intense e drammatiche. Su Sky Uno, Bruno Barbieri guida una nuova sfida di 4 Hotel nella Food Valley, mentre Cucine da incubo e 90 giorni per innamorarsi portano tensioni e emozioni vere. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Programmi TV domenica 12 ottobre 2025: cosa vedere stasera