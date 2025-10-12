Programmi TV domenica 12 ottobre 2025 | cosa vedere stasera

Lopinionista.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Balene -Amiche per sempre” su Rai 1, “La notte nel cuore” su Canale 5. Guida ai programmi Tv della serata del 12 ottobre 2025. La domenica sera del 12 ottobre 2025 si presenta ricca di prime visioni, finali emozionanti e grandi ritorni. Su Rai 1 si chiude la serie Balene – Amiche per sempre con un doppio episodio, mentre Canale 5 prosegue con la soap turca La notte nel cuore. Per gli amanti del cinema, The Mauritanian su Rai 3 e Inside Man su Sky Cinema 1 offrono storie intense e drammatiche. Su Sky Uno, Bruno Barbieri guida una nuova sfida di 4 Hotel nella Food Valley, mentre Cucine da incubo e 90 giorni per innamorarsi portano tensioni e emozioni vere. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

programmi tv domenica 12 ottobre 2025 cosa vedere stasera

© Lopinionista.it - Programmi TV domenica 12 ottobre 2025: cosa vedere stasera

In questa notizia si parla di: programmi - domenica

Programmi tv domenica 20 luglio 2025: film, attualità e spettacolo in prima serata

Programmi TV del pomeriggio di oggi | domenica 27 luglio 2025

Programmi TV del pomeriggio di oggi | domenica 3 agosto 2025

programmi tv domenica 12Programmi TV domenica 12 ottobre 2025: cosa vedere stasera - Amiche per sempre" su Rai 1, "La notte nel cuore" su Canale 5. lopinionista.it scrive

Amici, anticipazioni domenica 12 ottobre: l'inedito duetto Pettinelli-D'Alessio, Giulia Stabile assente, ospiti, classifiche - Ecco cos'è accaduto durante la puntata di Amici di Maria De Filippi registrata giovedì 9 ottobre e in onda domenica 12 ... Segnala today.it

Cerca Video su questo argomento: Programmi Tv Domenica 12