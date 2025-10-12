Investiti 450mila euro sulla piscina comunale per realizzare pannelli voltaci e non solo. Si tratta di interventi non immediatamente visibili che fanno parte di un progetto volto a garantire sostenibilità economica ma anche ambientale del centro natatorio. Un risparmio di energia da altre fonti pari al 25% dei consumi annui e minore emissione di gas serra per il 40%. I lavori effettuati nella struttura riguardano la manutenzione straordinaria dell’impianto caldaia e circuito di distribuzione, il miglioramento dell’idoneità statica del centro natatorio con apposite nuove mensole, l’installazione impianto fotovoltaico da 60,04 kWp, installazione di una pompa di calore a recupero per il riscaldamento dell’acqua di reintegro e l’installazione del sistema di controllo e regolazione degli impianti di pompaggio e impianto di filtrazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Progetto “piscina green”. Fotovoltaico e innovazione taglio della bolletta del 25%