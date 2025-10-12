GUALDO TADINO - La prospettiva del risanamento della Valle del Fonno e della possibilità di tornare nell’area della Rocchetta dopo un esilio ultradecennale, forzato e pesantissimo, ha avuto il pieno plauso anche delle forze politiche dell’opposizione. Il coordinamento di Forza Italia, guidato dalla segretaria Silvia Minelli (nella foto), ricorda che il Consiglio comunale ha votato a favore del progetto di Rocchetta; in attesa di conoscere quanto concordato, gli azzurri ribadiscono: "La nostra volontà è sempre stata chiara: riqualificare e mettere in sicurezza l’area e non giocare al ribasso rispetto a nuove opportunità di sviluppo"; seppur ci siano problemi da risolvere, come il secondo stralcio di lavori al costone roccioso, si dichiarano "aperti al confronto, a patto ché vi sia una reale fase di partecipazione". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Progetto per l’area Rocchetta. Plauso di FI e Rifare Gualdo