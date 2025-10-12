Progetto per l’area Rocchetta Plauso di FI e Rifare Gualdo
GUALDO TADINO - La prospettiva del risanamento della Valle del Fonno e della possibilità di tornare nell’area della Rocchetta dopo un esilio ultradecennale, forzato e pesantissimo, ha avuto il pieno plauso anche delle forze politiche dell’opposizione. Il coordinamento di Forza Italia, guidato dalla segretaria Silvia Minelli (nella foto), ricorda che il Consiglio comunale ha votato a favore del progetto di Rocchetta; in attesa di conoscere quanto concordato, gli azzurri ribadiscono: "La nostra volontà è sempre stata chiara: riqualificare e mettere in sicurezza l’area e non giocare al ribasso rispetto a nuove opportunità di sviluppo"; seppur ci siano problemi da risolvere, come il secondo stralcio di lavori al costone roccioso, si dichiarano "aperti al confronto, a patto ché vi sia una reale fase di partecipazione". 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: progetto - area
Area ex Galbani, ecco il progetto. Supermercato, nuove residenze e una rivoluzione viabilistica
Una nuova area cani, percorsi pedonali e 30 posti auto all'Ardeatino: progetto da 150mila euro
Sondrio, approvato il progetto esecutivo della nuova area camper in via Vanoni
Sandro Mortari Presentato il progetto del Carroccio per l’area restituita ai mantovani «Zona strategica per lo sviluppo» - facebook.com Vai su Facebook
Progetto per l’area Rocchetta. Plauso di FI e Rifare Gualdo - La prospettiva del risanamento della Valle del Fonno e della possibilità di tornare nell’area della Rocchetta dopo un esilio ultradecennale, forzato e pesantissimo, ha avuto il pieno p ... Scrive lanazione.it