A poche ore dal via, l’aroma del tartufo riempie già l’aria, tra degustazioni e prelibatezze capaci di conquistare ogni palato. In sottofondo, le note della musica popolare dell’ Appennino accompagnano l’atmosfera, impreziosita dalla presenza del lagotto Oscar e del suo addestratore tartufino, per una dimostrazione su come avviene la ricerca del prezioso prodotto. Così il primo assaggio della Tartufesta, ospitato negli spazi di ExtraBo a Bologna, ha saputo riunire curiosi e visitatori prima che il grande evento prenda il via in montagna e sulle colline, in un lungo percorso che tornerà a coinvolgere il territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Profumo d’autunno in Appennino. Il tour della Tartufesta può partire