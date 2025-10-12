Professore non ho capito | esiste l’obbligo di riformulare la spiegazione al fine di chiarire i concetti già spiegati? Secondo i giudici sì ecco cosa hanno detto
Una recente pronuncia del Tribunale di Larino, riportata dal sito dell'Associazione Nazionale dei Presidi, ha stabilito che l’insufficiente chiarezza espositiva durante le lezioni può giustificare l’applicazione di una sanzione disciplinare a carico di un insegnante. Il giudice del lavoro ha infatti respinto il ricorso presentato da un docente contro la misura della censura, disposta dal dirigente scolastico per carenze legate direttamente all’attività di insegnamento. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
