Prodotti non tracciabili e lavoro irregolare chiuso un minimarket ad Alpignano
A inizio ottobre 2025 la polizia locale di Alpignano, nell'ambito di una serie di controlli interforze disposti sul territorio comunale e a cui hanno partecipato anche gli operatori dell'Ispettorato del lavoro di Torino, ha chiuso un minimarket della cittadina. Gli agenti hanno rilevato diverse.
Lavoro nero, multe fino a mezzo milione di euro: migliaia di articoli sequestrati, una trentina di lavoratori irregolari e oltre 700mila euro evasi al fisco - Multe fino a mezzo milione di euro, migliaia di articoli sequestrati, una trentina di lavoratori irregolari o in nero e oltre 700mila euro evasi al fisco.
Lavoro irregolare, multe per 35mila euro - Due denunce per spaccio, una per guida sotto l'effetto di stupefacenti e sanzioni per lavoro nero a due ditte del settore della preparazione di alimenti, una con sede nel Maceratese e l'altra in ...