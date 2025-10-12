Prima proposta del nuovo Consiglio regionale Fulvio Martusciello Forza Italia | Crocifisso nelle scuole

Salernotoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Tra i primi atti del nuovo Consiglio regionale proporremo il crocifisso nelle scuole della Campania". Lo ha annunciato Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania. "La decisione sull’affissione del crocifisso spetta alla dirigenza scolastica e deve essere presa con un. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

