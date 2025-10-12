Prima MG poi BYD | perché il Regno Unito è invaso dalle auto elettriche cinesi

Cresce la presenza delle auto elettriche cinesi nelle strade del Regno Unito. I dati di settembre raccontano alla perfezione un fenomeno sempre più evidente: l’aumento delle vendite di veicoli ibridi plug-in, ibridi e completamente elettrici (Bev). Lo stesso aumento che ha permesso ai produttori cinesi – tra cui MG, BYD e Chery – di conquistare una quota record del 12,4% nel mercato delle nuove auto dell’Uk. Settembre è un punto di riferimento temporale interessante. Le immatricolazioni di auto elettriche sono aumentate del 29,1% su base annua, quelle ibride plug-in del 56,4% e quelle ibride tradizionali del 23,5%. 🔗 Leggi su It.insideover.com

