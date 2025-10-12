Prima dà fuoco al bosco poi resta a guardare i pompieri?

Un gesto inspiegabile quello di un turista tedesco di 50 anni che, nei giorni scorsi, ha appiccato un incendio in un’area boschiva lungo la Strada Statale 12, nel territorio di Renon, in provincia di Bolzano. L’uomo, dopo aver provocato le fiamme sotto un cavalcavia al chilometro 455, non si è. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

In questa notizia si parla di: prima - fuoco

Avatar: Fuoco e Cenere, svelata la prima immagine della letale villain Na’vi del film

La banda musicale dei vigili del fuoco sul palco dell'Arena prima della Carmen

Na’vi villain svelata la prima immagine di fuoco e cenere in avatar

Le dichiarazioni del tecnico Fiorenza alla vigilia della prima: "Contro una neopromossa sarà un battesimo di fuoco" - facebook.com Vai su Facebook

Valutato da veterinari e sedato prima di effettuare il delicato trasporto di salvataggio. Recuperato oggi con l'elicottero Drago dei #vigilidelfuoco un cavallo scivolato in un torrente a Molinelli #Arezzo #10ottobre #SOSanimali - X Vai su X

Isola dei Famosi 2025, “Il bosco stava per incendiarsi”: Leonardo Brum accende il fuoco con l’accendino (poi sequestrato) e scatena il caos - Tramontato il sole, i concorrenti del programma condotto da Veronica Gentili, stavano cercando il modo di accendere un fuocherello ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Una scia di fuoco lunga 2,5 chilometri e 10 punti d'innesco: il bosco a Jesi distrutto da un piromane - JESI C’era qualcosa di strano, giovedì pomeriggio, in quella lunga linea di fumo che si alzava dalla città, tra Moreggio e il San Carlo. Da corriereadriatico.it