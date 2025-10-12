Prima Categoria | derby Pontelagoscuro-Codigorese e Consandolo-Olimpia Quartesana mentre la Portuense sarà a Lavezzola Copparo capolista nella tana dell’Alfonsine
Nel girone F di Prima categoria, al Copparo serve una vittoria esterna sul campo dell’Only Sport Alfonsine per riprendersi la vetta a scapito del Reno Molinella, vittorioso per 5-2 nell’anticipo contro il Real Fusignano. I rossoblù sono reduci dal passaggio del turno in Coppa ai danni della Portuense, ed in campionato vogliono continuare a vincere per tenere a distanza le rivali. Fin qui è stato un Copparo cinico e solido, che ha subito pochi gol e si è affidato alla verve realizzativa di bomber Granado, ma nel prosieguo della stagione servirà qualcosa in più per restare in vetta, considerata comunque la qualità della rosa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: prima - categoria
Prima categoria, il Villa 2015 riparte con un nuovo nome e un nuovo stemma nel ricordo di Lorenzo Giangiacomo
Calcio In Prima Categoria doppio colpo di mercato per la Fivizzanese del ds Tornaboni. Riccò e Catola alla corte di Duchi: "Ambiente sereno e carico di valori»
Prima Categoria. Galluzzo alza il livello. Con innesti di qualità
In questo fine settimana in Prima categoria si giocano oggi 6 anticipi mentre le altre due gare vedranno all’opera... - facebook.com Vai su Facebook
?Prima Categoria, il punto sui sei gironi dopo le gare della terza giornata di campionato. #calciopiu #primacategoria - X Vai su X
Prima Categoria: derby Pontelagoscuro-Codigorese e Consandolo-Olimpia Quartesana, mentre la Portuense sarà a Lavezzola. Copparo capolista nella tana dell’Alfonsine - Nel girone F di Prima categoria, al Copparo serve una vittoria esterna sul campo dell’Only Sport Alfonsine per riprendersi ... Come scrive sport.quotidiano.net
Prima categoria. Isolotto-Legnaia, derby d’altri tempi - Su tutte spicca il derby fiorentino di antiche tradizioni fra Isolotto- Scrive lanazione.it