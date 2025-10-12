Prima Categoria | derby Pontelagoscuro-Codigorese e Consandolo-Olimpia Quartesana mentre la Portuense sarà a Lavezzola Copparo capolista nella tana dell’Alfonsine

Nel girone F di Prima categoria, al Copparo serve una vittoria esterna sul campo dell’Only Sport Alfonsine per riprendersi la vetta a scapito del Reno Molinella, vittorioso per 5-2 nell’anticipo contro il Real Fusignano. I rossoblù sono reduci dal passaggio del turno in Coppa ai danni della Portuense, ed in campionato vogliono continuare a vincere per tenere a distanza le rivali. Fin qui è stato un Copparo cinico e solido, che ha subito pochi gol e si è affidato alla verve realizzativa di bomber Granado, ma nel prosieguo della stagione servirà qualcosa in più per restare in vetta, considerata comunque la qualità della rosa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

