Prevista una nuova chiusura del tratto pescarese dell' autostrada A14 per lavori

Ilpescara.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Autostrada A14 nuovamente chiusa per permettere lavori del piano di interventi previsti ai sensi del decreto legislativo 26406 finalizzati al potenziamento degli impianti della galleria “Vaccari”.L'interdizione al traffico è in programma dalle ore 22 di martedì 14 alle 6 di mercoledì 15 ottobre. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

