Previsioni meteo per Avellino – Domenica 12 ottobre 2025

Ad Avellino, domenica 12 ottobre 2025, è previsto bel tempo con sole splendente per l’intera giornata; non sono attese precipitazioni.Durante la giornata, la temperatura massima registrata sarà di 27 °C, mentre la minima si attesterà sui 11 °C. Lo zero termico è previsto a quota 3.742 metri.I. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: previsioni - meteo

Previsioni meteo, Italia verso i 50°C: allerta per caldo record, rischio storico in Sicilia

Previsioni meteo per Avellino – Domenica 20 luglio 2025

Previsioni meteo per Avellino – Sabato 30 agosto 2025

? Previsioni Meteo, FOCUS con i dettagli sull'ondata di freddo e maltempo della prossima settimana - X Vai su X

Previsioni meteo per sabato 12 ottobre Buon fine settimana, Insistera' per tutto il weekend un vasto campo campo anticiclonico su gran parte dell'Europa centrale fino al Regno Unito, compresa la nostra penisola. Ci aspetta quindi una giornata di sabato soleg - facebook.com Vai su Facebook

Ferragosto, le previsioni meteo in Campania: previste piogge su Napoli, Caserta e Salerno - Secondo le previsioni meteo del 15 agosto 2025, infatti, potrebbero arrivare rovesci in alcune zone della nostra Regione. Riporta ilmattino.it

Le previsioni meteo della prossima settimana a Napoli e in Campania: ancora maltempo, poi una fase più stabile - La prima Domenica del mese di ottobre sta trascorrendo, sul territorio campano, nel segno di condizioni atmosferiche instabili e piovose, complice il passaggio di una perturbazione accompagnata ... Lo riporta msn.com