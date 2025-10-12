Previsioni meteo per Avellino – Domenica 12 ottobre 2025

Avellinotoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ad Avellino, domenica 12 ottobre 2025, è previsto bel tempo con sole splendente per l’intera giornata; non sono attese precipitazioni.Durante la giornata, la temperatura massima registrata sarà di 27 °C, mentre la minima si attesterà sui 11 °C. Lo zero termico è previsto a quota 3.742 metri.I. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: previsioni - meteo

Previsioni meteo, Italia verso i 50°C: allerta per caldo record, rischio storico in Sicilia

Previsioni meteo per Avellino – Domenica 20 luglio 2025

Previsioni meteo per Avellino – Sabato 30 agosto 2025

Ferragosto, le previsioni meteo in Campania: previste piogge su Napoli, Caserta e Salerno - Secondo le previsioni meteo del 15 agosto 2025, infatti, potrebbero arrivare rovesci in alcune zone della nostra Regione. Riporta ilmattino.it

previsioni meteo avellino 8211Le previsioni meteo della prossima settimana a Napoli e in Campania: ancora maltempo, poi una fase più stabile - La prima Domenica del mese di ottobre sta trascorrendo, sul territorio campano, nel segno di condizioni atmosferiche instabili e piovose, complice il passaggio di una perturbazione accompagnata ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Previsioni Meteo Avellino 8211