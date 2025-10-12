Previsioni meteo Milano e Lombardia foschia in pianura e sole sulle Alpi Che tempo aspettarsi in settimana

Milano, 12 ottobre 2025 – Dopo la non usuale “ottobrata” dei giorni scorsi, con temperature miti e giornate soleggiate che invitavano a stare all’aperto, la settimana che si aprirà domani continuerà senza troppi scossoni, meteorologicamente parlando. Un campo di alta pressione, infatti, si espande sull'Atlantico e verso l'Europa occidentale e determinare tempo stabile sulla Lombardia, con spazio per il sole, ma anche nubi basse e foschie dense in pianura nelle ore più fredde della giornata. Questo a causa dell’aria più fresca e umida che affluisce da est nei bassi strati della Pianura Padana, con formazione di nubi stratificate soprattutto nei prossimi giorni, più dense nelle ore notturne a ridosso dei rilievi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Previsioni meteo Milano e Lombardia, foschia in pianura e sole sulle Alpi. Che tempo aspettarsi in settimana

