Prevenzione maschile due giornate dedicate agli screening per i tumori

Due giornate di screening gratuiti al Santa Scolastica di Cassino. In occasione del mese di ottobre, dedicato alla prevenzione per il tumore al seno, la Asl di Frosinone ha ribadito l'impegno a sostegno della salute delle donne e non solo, decidendo appunto di dedicare due giornate anche agli. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: prevenzione - maschile

Sapevi che novembre è il mese della prevenzione al maschile? Conosciuto anche come “Movember” dall’unione di novembre e moustache, baffi, questo mese è dedicato a favorire scambi di informazioni e incontri con gli urologi. La prevenzione è ottima amic - facebook.com Vai su Facebook

Giornata mondiale del cuore: con la prevenzione evitabili quattro infarti su cinque (e non solo) - Attenzione ai fattori di rischio modificabili e a seguire le cure indicate dal medico. Segnala repubblica.it

Giornata della prevenzione al suicidio: è allarme sull’autolesionismo degli adolescenti - Il suicidio è oggi la principale causa di morte in Europa tra i giovani tra i 15 e i 29 anni, la seconda in Italia dopo gli incidenti stradali. Secondo repubblica.it