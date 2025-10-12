Presentati i candidati di AVS alle Regionali Elena Ostanel capolista

A Padova la presentazione della lista provinciale di Alleanza Verdi e Sinistra – Reti Civiche per le elezioni regionali del 23 e 24 novembre. «La lista, composta da 9 persone, dà piena rappresentanza a tutte le aree del territorio padovano, sia nella città che in provincia, e anche ai tanti temi. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: presentati - candidati

Regionali, scende in campo anche la Trillini. Presentati i candidati anconetani de "I Marchigiani per Acquaroli"

"Una squadra forte e competente": presentati i sette candidati Pd al collegio Sud

?Oggi, presso il Centro per l’impiego di Messina, si è svolto un Recruiting Day per il profilo di “Addetto/a a funzioni di segreteria”. Oltre 30 candidati si sono presentati ai colloqui di lavoro. Seguirà la fase successiva dell’iter di selezione che coinvolgerà sol Vai su Facebook

REGIONALI, PRESENTATI I CANDIDATI DI FORZA ITALIA IN PROVINCIA DI SALERNO: ECCO TUTTI I NOMI - X Vai su X

Regionali, i candidati AVS: "Portiamo più sinistra in Regione. Lotta a disuguaglianze e acqua pubblica" - ", è questo l'obiettivo con cui Alleanza Verdi e Sinistra si presentano anche ... Si legge su gonews.it

Elezioni Regionali Toscana 2025/ Diretta risultati voto, come si vota e quando, chi sono i tre candidati - Diretta Elezioni Regionali Toscana 2025, verso risultati: come si vota e quando, sfida tra Giani, Tomasi e Bundu per fare il Presidente e sondaggi ... Segnala ilsussidiario.net