Presa Diretta stasera la nuova puntata su Rai3 | le anticipazioni di domenica 12 ottobre 2025
Nuova puntata in prima serata su Rai3 e RaiPlay di “ Presa Diretta “, il programma di inchieste condotto da Riccardo Iacona. Ecco le anticipazioni e i temi al centro della puntata di stasera, domenica 12 ottobre 2025. Presa Diretta 2025 stasera su Rai3: i temi di domenica 12 ottobre. Stasera, domenica 12 ottobre 2025 dalle ore 20.30 va in onda una nuova puntata di Presa Diretta, il programma condotto da Riccardo Iacona che si occupa di temi sociali, economici, ambientali e geopolitici di maggior attualità. Al centro della puntata di stasera il reportage “ Terra ultima chiamata ” sull’emergenza climatica e la sesta estinzione di massa. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Presa Diretta: le anticipazioni della puntata di stasera, 31 agosto 2025, su Rai 3
