Premio Valentini Quest’anno si premia il giornalista di Sky Maurizio Compagnoni

Ilrestodelcarlino.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il premio giornalistico Francesco Valentini raggiunge la sua 22esima edizione, questanno il giornalista sportivo premiato sarà Maurizio Compagnoni, noto telecronista e opinionista di Sky Sport. La cerimonia si terrà giovedì 16 ottobre al polo culturale Gigli dalle 21 e come sempre sarà occasione per assegnare altri riconoscimenti come quello dedicato a Gabriele Marziali, per il miglior sportivo elpidiense, e il premio in memoria di Enzo Belletti per la squadra elpidiense dell’anno. Il programma della cerimonia spiegato dagli organizzatori ed in particolare dal presidente Mario Filiaggi, prevede anche un’onorificenza aggiuntiva per la solidarietà, da sempre insieme al volontariato un punto focale dell’iniziativa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

