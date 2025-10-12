Premio Valentini Quest’anno si premia il giornalista di Sky Maurizio Compagnoni
Il premio giornalistico Francesco Valentini raggiunge la sua 22esima edizione, quest’anno il giornalista sportivo premiato sarà Maurizio Compagnoni, noto telecronista e opinionista di Sky Sport. La cerimonia si terrà giovedì 16 ottobre al polo culturale Gigli dalle 21 e come sempre sarà occasione per assegnare altri riconoscimenti come quello dedicato a Gabriele Marziali, per il miglior sportivo elpidiense, e il premio in memoria di Enzo Belletti per la squadra elpidiense dell’anno. Il programma della cerimonia spiegato dagli organizzatori ed in particolare dal presidente Mario Filiaggi, prevede anche un’onorificenza aggiuntiva per la solidarietà, da sempre insieme al volontariato un punto focale dell’iniziativa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: premio - valentini
PREMIO INTERNAZIONALE SAN GIOVANNI PAOLO II GRAN GALÀ PER LA PACE ? DOPO IL TRIONFO DI PALAZZO VALENTINI( 16/9/2025/),ECCOCI AGLI ALTRI DUE GRANDI EVENTI SULLA PACE E PER LA PACE, PATROCINATI DAL VATICANO E D - facebook.com Vai su Facebook
“Il grande serbatoio verde”: Foreste e agrosistemi contro la crisi climatica Con Riccardo Valentini (Università della Tuscia, premio Nobel per la Pace 2007 come membro IPCC) e Damiano Gianelle (FEM). 4/10 h11.35 – #WNF25, Rovereto https://event - X Vai su X
Premio Valentini. Quest’anno si premia il giornalista di Sky. Maurizio Compagnoni - La cerimonia si terrà giovedì 16 ottobre al polo culturale Gigli dalle 21: il riconoscimento, in ricordo dello storico cronista del Carlino, taglia quest’anno il traguardo della 22esima edizione . Si legge su msn.com
Premio Valentini: Maurizio Compagnoni ospite d’eccezione della 22ª edizione - 15, il polo culturale Beniamino Gigli ospiterà la 22ª edizione del premio giornalistico Francesco Valentini, ... Segnala youtvrs.it