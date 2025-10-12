Premio Talentum l' edizione 2025 è dedicata al maestro Roberto De Simone

Premio Talentum”: l’eccellenza in scena tra arte, cultura e suggestioni rinascimentali.Un evento che celebra il talento, l’arte e la cultura con una formula unica e suggestiva. Il Premio Talentum, ideato dalla giornalista Roberta D’Agostino e dal regista e attore Gianni Sallustro, è giunto al. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

premio talentum edizione 2025"Premio Talentum" dedicato al maestro Roberto De Simone - Il "Premio Talentum": l'eccellenza in scena tra arte, cultura e suggestioni rinascimentali è in programma sabato prossimo, 18 ottobre, alle 17, nel Tin - Secondo ansa.it

premio talentum edizione 2025PREMIO TALENTUM - Il Premio delle Eccellenze, nona edizione, al Teatro Instabile Napoli il 18 ottobre - Un evento che celebra il talento, l’arte e la cultura con una formula unica e suggestiva. Lo riporta napolimagazine.com

