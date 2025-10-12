Premio Nobel assegnato alla Machado oppositrice di Maduro in Venezuela | come sempre un premio agli allineati di Washington insomma
Il premio Nobel per la pace è ormai semplicemente un attestato di fedeltà all'ordine a stelle e strisce La buona notizia è che il premio Nobel per la pace non è stato assegnato a Donald Trump, il presidente della civiltà imperialista del dollaro (d'altro canto, se lo assegnarono vergognosamen. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Ormai hanno calato la maschera, questi comunisti ripuliti. Per chi non lo avesse capito, qui sotto Andrea Orlando critica la scelta di assegnare il premio Nobel a Maria Corona Machado. Evidentemente per i dirigenti del PD la lotta contro il regime chavista di M
Un grande orgoglio vedere il Premio Nobel per la Pace assegnato a Maria Corina Machado. Una leader coraggiosa che da anni lotta contro il regime comunista di Maduro per avere finalmente un Venezuela libero e democratico. Un riconoscimento che premi
María Corina Machado: chi è il premio Nobel per la pace, nemica di Maduro costretta a vivere in clandestinità - L'ex deputata venezuelana ha vinto l'edizione 2025, infrangendo le speranze di Donald Trump.
María Corina Machado riceve il premio Nobel per la Pace 2025 - La leader dell'opposizione in Venezuela è stata scelta dal Comitato norvegese nonostante Trump ci credesse per davvero ...