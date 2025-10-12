Premio Nobel assegnato alla Machado oppositrice di Maduro in Venezuela | come sempre un premio agli allineati di Washington insomma

Il premio Nobel per la pace è ormai semplicemente un attestato di fedeltà all'ordine a stelle e strisce La buona notizia è che il premio Nobel per la pace non è stato assegnato a Donald Trump, il presidente della civiltà imperialista del dollaro (d'altro canto, se lo assegnarono vergognosamen. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

premio nobel assegnato alla machado oppositrice di maduro in venezuela come sempre un premio agli allineati di washington insomma

Premio Nobel assegnato alla Machado, oppositrice di Maduro in Venezuela: come sempre un premio agli allineati di Washington insomma

premio nobel assegnato machadoMaría Corina Machado: chi è il premio Nobel per la pace, nemica di Maduro costretta a vivere in clandestinità - L'ex deputata venezuelana ha vinto l'edizione 2025, infrangendo le speranze di Donald Trump. Scrive today.it

premio nobel assegnato machadoMaría Corina Machado riceve il premio Nobel per la Pace 2025 - La leader dell'opposizione in Venezuela è stata scelta dal Comitato norvegese nonostante Trump ci credesse per davvero ... Scrive wired.it

