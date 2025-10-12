Premio Nobel assegnato alla Machado oppositrice di Maduro in Venezuela | come sempre un premio agli allineati di Washington insomma

Il premio Nobel per la pace è ormai semplicemente un attestato di fedeltà all'ordine a stelle e strisce La buona notizia è che il premio Nobel per la pace non è stato assegnato a Donald Trump, il presidente della civiltà imperialista del dollaro (d'altro canto, se lo assegnarono vergognosamen. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

