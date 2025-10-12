Preghiera della sera del 12 Ottobre 2025 | Ti prego per i lontani

“Ti prego per i lontani”. Con la preghiera della sera di oggi chiediamo alla Santissima Trinità di concederci questa grazia. La Santissima Trinità sia sempre lodata, servita e onorata da tutte le creature in Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazia per tutto ciò abbiamo. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera della sera del 12 Ottobre 2025: “Ti prego per i lontani”

In questa notizia si parla di: preghiera - sera

Preghiera della sera del 20 Luglio 2025: “Libera il mio cuore”

Preghiera della sera del 21 Luglio 2025: “Donami di essere libero”

Preghiera della sera del 22 Luglio 2025: “Signore, resta con me”

PREGHIERA PER LA PACE AL SACRO CUORE DI MESTRE Questa sera, sabato 11 ottobre, presso la chiesa del Sacro Cuore di Gesù a Mestre, il Patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, ha guidato una veglia di preghiera per la pace nel mondo. Un mome - facebook.com Vai su Facebook

Preghiera del mattino del 12 Ottobre 2025: “Donami la Tua presenza” - La domenica è il giorno della devozione alla Santissima Trinità. Scrive lalucedimaria.it

Conflitti: Assisi, dal 10 al 12 ottobre “Il fuoco della pace” con momenti di riflessione, testimonianze, condivisione e preghiera - “Davanti al disagio che tante nostre sorelle e fratelli stanno vivendo a Gaza, in Ucraina, Congo, Sud Sudan, Myanmar, Haiti... Riporta agensir.it