Preghiera del mattino del 12 Ottobre 2025 | Donami la Tua presenza

Lalucedimaria.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La domenica è il giorno della devozione alla Santissima Trinità. Lodiamo e glorifichiamo il Signore con la preghiera del mattino di oggi. L’anima mia Vi adora, il mio cuore Vi benedice e la mia bocca Vi loda, o santa ed indivisibile Trinità: Padre Eterno, Figliuolo unico ed amato dal Padre, Spirito consolatore che procedete dal. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

preghiera del mattino del 12 ottobre 2025 donami la tua presenza

© Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino del 12 Ottobre 2025: “Donami la Tua presenza”

In questa notizia si parla di: preghiera - mattino

Preghiera del mattino del 20 Luglio 2025: “Aiutami in questa giornata”

Preghiera del mattino del 21 Luglio 2025: “Aiutami a riconoscerti”

Preghiera del mattino del 22 Luglio 2025: “Liberami dalle paure”

preghiera mattino 12 ottobrePreghiera del mattino del 10 Ottobre 2025: “Rafforzami Signore” - Il Venerdì è il giorno della devozione al Sacro Cuore di Gesù. Riporta lalucedimaria.it

preghiera mattino 12 ottobrePreghiera del mattino del 8 Ottobre 2025: “Sono assetato di Te” - La preghiera del mattino di oggi, 8 ottobre è a San Giuseppe, patrono della Chiesa e della famiglia. Scrive lalucedimaria.it

Cerca Video su questo argomento: Preghiera Mattino 12 Ottobre