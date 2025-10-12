prato una vittoria per sognare nel fortino del tifo al lungobisenzio

In cerca della terza vittoria consecutiva, la quarta considerando anche la Coppa Italia. L’obiettivo del Prato per la partita di oggi (calcio d’avvio alle 15) allo stadio Lungobisenzio contro la matricola Vivi Altotevere Sansepolcro è piuttosto chiaro. I biancazzurri vogliono cavalcare l’onda positiva per dare ulteriore continuità agli ultimi risultati. Di fronte c’è una squadra che fino a questo momento ha raccolto 7 punti e che occupa l’11esimo posto nella graduatoria del girone E di Serie D insieme a Terranuova Traiana e Follonica Gavorrano. I bianconeri di mister Davide Ciampelli si presentano alla sfida con quattro pareggi consecutivi alle spalle e la terza miglior retroguardia del raggruppamento con appena cinque gol incassati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

