Prato una vittoria per sognare Nel fortino del tifo al Lungobisenzio
In cerca della terza vittoria consecutiva, la quarta considerando anche la Coppa Italia. L’obiettivo del Prato per la partita di oggi (calcio d’avvio alle 15) allo stadio Lungobisenzio contro la matricola Vivi Altotevere Sansepolcro è piuttosto chiaro. I biancazzurri vogliono cavalcare l’onda positiva per dare ulteriore continuità agli ultimi risultati. Di fronte c’è una squadra che fino a questo momento ha raccolto 7 punti e che occupa l’11esimo posto nella graduatoria del girone E di Serie D insieme a Terranuova Traiana e Follonica Gavorrano. I bianconeri di mister Davide Ciampelli si presentano alla sfida con quattro pareggi consecutivi alle spalle e la terza miglior retroguardia del raggruppamento con appena cinque gol incassati. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Hockey prato, l’Italia maschile inizia con una vittoria gli Europei B
Hockey prato: vittoria netta per l’Italia contro la Croazia, venerdì le semifinali
Hockey prato: anche la nazionale maschile conquista l’accesso alle semifinali dopo la vittoria con la Cechia
Under 17 Maschile Firenze Ovest - Volley Prato Vittoria per 3 a 0 della nostra U17 maschile contro i parietà del Volley Prato al PalaPaolo Partita non troppo bella da vedere, caratterizzata da numerosi errori di entrambe le formazione ma importante
