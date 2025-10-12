Prato, 12 ottobre 2025 – Quarta affermazione consecutiva per il Prato, che batte 2-1 in rimonta il Vivi Altotevere Sansepolcro in occasione della settima giornata del girone E di Serie D, mandando in visibilio un Lungobisenzio tutto esaurito. A decidere la sfida è la doppietta fra il 79' e l'81' di Rossetti, che ribalta il momentaneo vantaggio dei bianconeri firmato da Belli. Con questo successo, i lanieri salgono a quota 12 punti in classifica e si mantengono a -4 dalla vetta. Il tabellino. Prato - Vivi Altotevere Sansepolcro 2-1 Prato (3-4-1-2): Fantoni; Berizzi, Risaliti, Corsa (dal 59' Drapelli); Cesari (dal 77' Limberti), Cela, Atzeni (dal 53' Rinaldini), Zanon (dal 53' D'Orsi); Greselin; Gioè, Rossetti (dal 91' Boccardi). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prato, altra rimonta: Rossetti manda al tappeto il Sansepolcro