Pozzuoli e Bacoli controlli straordinari dei Carabinieri | arresti denunce e sequestri nel weekend

Puntomagazine.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Intensa attività di controllo tra le aree centrali e periferiche: un arresto per droga, denunce per estorsione, violenza privata e porto d’armi improprio. POZZUOLI e BACOLI – Prosegue senza sosta l’attività di controllo straordinario del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Pozzuoli, impegnati in una serie di operazioni mirate durante il fine settimana. L’azione ha interessato sia le aree centrali che quelle periferiche di Pozzuoli e Bacoli, portando a numerosi risultati operativi. Arresto per droga: 18enne trovato con hashish già pronta alla vendita. Nel corso dei controlli, un 18enne puteolano è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

In questa notizia si parla di: pozzuoli - bacoli

