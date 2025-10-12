Povertà oltre 300 richieste d' aiuto nelle parrocchie della Bassa Romagna | i dati del rapporto Caritas

Ravennatoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato presentato giovedì, nella Chiesa del Carmine di Bagnacavallo, il nuovo Rapporto Povertà e Risorse “Trame di cura”, a cura della Caritas diocesana di Faenza-Modigliana. L’incontro ha rappresentato un momento di riflessione condivisa sulla condizione di povertà economica e sociale nel. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: povert - oltre

Emergenza alluvioni Bagnacavallo. Giunte oltre 300 richieste - L’iter delle domande per i contributi derivanti dalla raccolta fondi ‘Emergenza alluvioni Bagnacavallo’ si è concluso. Segnala ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Povert224 Oltre 300 Richieste