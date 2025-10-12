potrebbero di nuovo aumentare i prezzi di benzina e diesel

Il prezzo del petrolio torna a salire e, con esso, la preoccupazione che anche i prezzi di benzina e diesel possano aumentare nuovamente. Dopo mesi di relativa stabilità, il mercato energetico internazionale sembra di nuovo in fermento. Secondo i dati diffusi il 6 ottobre 2025, il greggio WTI è scambiato a 61,65 dollari al barile, in aumento dell’1,26%, mentre il Brent a 65,32 dollari, con una crescita dell’1,22%. Questi numeri, presi singolarmente, potrebbero sembrare modesti. Ma nel delicato equilibrio tra materie prime, tassazione e costi di trasporto, anche un piccolo rialzo può innescare una catena di rincari. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

