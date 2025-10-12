Posto fisso? I giovani di oggi non lo inseguono più | ecco cosa cercano oggi dal lavoro

Vanityfair.it | 12 ott 2025

Non bastano più uno stipendio sicuro e un contratto stabile: nel 2025, chi entra nel mondo del lavoro cerca benessere, crescita professionale, flessibilità, inclusione e uno scopo. Lo conferma il consulente del lavoro Luca Furfaro. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

