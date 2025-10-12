Posto fisso? I giovani di oggi non lo inseguono più | ecco cosa cercano oggi dal lavoro
Non bastano più uno stipendio sicuro e un contratto stabile: nel 2025, chi entra nel mondo del lavoro cerca benessere, crescita professionale, flessibilità, inclusione e uno scopo. Lo conferma il consulente del lavoro Luca Furfaro. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Sognando il posto fisso al Comune di Rho. Il più giovane degli assunti? Ha vent’anni. E in municipio i dipendenti salgono a quota 270
CSPI, cambia la modalità di designazione della componente per i genitori: ecco come. Nel Consiglio garantito un posto fisso per la disabilità
Generazione Z, chi sono e cosa vogliono i giovani di Torino: il sogno del "posto fisso" con orari flessibili, ma tanti né studiano né lavorano
"Ho provato in tutti i modi ad avere il posto fisso. Mi sono laureato in legge, ma non mi ricordo niente. Ho dato un concorso da ispettore di polizia, ma non mi hanno preso. Zia Lina tentò di farmi assumere da un avvocato: avrei dovuto fare le fotocopie nello stud - facebook.com Vai su Facebook
Un ex pilota ha lasciato il posto fisso per rispondere al richiamo della terra, trasformando la coltivazione della zucca in un progetto di comunità. A #Foggia, questo progetto non produce solo ortaggi, ma anche un "contesto di relazione" in simbiosi con il territori - X Vai su X
Fuga dal posto fisso regionale, 10 milioni per aumentare gli stipendi - Nonostante l'accidentato percorso d'aula della Finanziaria quater, dunque, e le tante bocciature, sono passati anche provvedimenti necessari. Secondo blogsicilia.it
Regione Siciliana, giovani che vincono concorsi rinunciano al posto fisso: troppo pochi 2000/2500euro lordi di stipendio - Lo rivela l’assessore regionale alla Funzione pubblica: "Abbiamo registrato circa un terzo di rinunce" ... Come scrive msn.com