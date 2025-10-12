Post alluvione Rontini | 100 milioni subito per i danni a Valsamoggia | FOTO

Un sopralluogo per accertare l'entità dei danni e tracciare la rotta della ricostruzione. La sottosegretaria, con delega alla Protezione civile, Manuela Rontini, è arrivata oggi, 12 ottobre, a Valsamoggia per visitare le aree colpite dalle ondate di maltempo e dalle alluvioni. Accompagnata dalla. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

In questa notizia si parla di: post - alluvione

Lavori post-alluvione. Oltre 5 milioni in arrivo

Fondi post-alluvione . Si riaccende la polemica sui rimborsi AgriCat

Per la Statale 67 un piano di 24 milioni per la ricostruzione post- alluvione

Ricostruzione post #alluvione. A Riccardina #Budrio (BO) cantiere da 3 mln manutenzione straordinaria Idice. Da maggio 2023 14 gli interventi,molti conclusi, per 70,7 mln. @ManuRontini: “Mai smesso lavorare per risolvere situazione complessa" La #notizia - X Vai su X

CASALFIUMANESE E CASTEL DEL RIO: PRONTI A PARTIRE I LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SP15 "BORDONA". Lavori di ripristino definitivo post alluvione della SP15 ‘Bordona’ in partenza il prossimo 10 novembre per una decina di mesi complessivi di c - facebook.com Vai su Facebook

Post alluvione, chiusa l’istruttoria del bando “paratie”: assegnati dalla Regione 12,5 milioni di euro. L’ultima tranche vale 1,8 milioni - Romagna si chiude un capitolo importante della ricostruzione post alluvione. Secondo ravennanotizie.it

Ricostruzione post alluvione: online una piattaforma per chi non ha ancora presentato domanda di rimborso - Uno strumento utile per snellire e semplificare il processo di richiesta di rimborsi per chi è stato danneggiato dalle ondate di maltempo del 2023 e 2024. Lo riporta ravennaedintorni.it