Posso usare il bagno del bar senza consumare? C’è una sentenza che nessuno conosce

È una scena che si ripete quotidianamente in tutta Italia: un'urgenza improvvisa, la ricerca affannosa di un bar, l'ingresso titubante e la fatidica domanda al bancone. "Posso usare il bagno?". La risposta varia enormemente da locale a locale, oscillando tra un cenno di assenso e un secco "solo per i clienti". Ma esiste davvero una regola che disciplina questa situazione così comune? La risposta potrebbe sorprendere molti, perché coinvolge non solo il buon senso, ma anche precise norme di legge e persino sentenze dei tribunali amministrativi. La questione del bagno nei locali pubblici ha sollevato dibattiti accesi e incomprensioni diffuse.

