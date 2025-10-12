Portogallo-Ungheria Qualificazioni Mondiali Europa 14-10-2025 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici Lusitani a un passo dalla qualificazione
Il numero e il colpo di testa erano quelli di Diogo Jota ma materialmente è stato Ruben Neves ad elevarsi su un cross di Trincao a tempo scaduto, proprio come avrebbe fatto il migliore amico del centrocampista ex Porto e a far sì che la maglietta numero 21 desse ancora una gioia al popolo portoghese: . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Scopri altri approfondimenti
Chico Il Portogallo affronta in casa la sfida di qualificazione ai Mondiali 2026 contro l'Ungheria - X Vai su X
Rafa ha lasciato anticipatamente la nazionale e non giocherà la gara contro l’Ungheria. I tifosi hanno subito temuto il peggio ma a rassicurare tutti ci ha pensato lo stesso Portogallo: “Rafael Leão lascia la Nazionale e non giocherà la partita contro l’Ungheria. - facebook.com Vai su Facebook
Qualificazioni Mondiali 2026: Portogallo-Ungheria, le probabili formazioni - Proprio Ruben Neves sarà uno dei due mediani della nazionale lusitana guidata da Roberto Martinez: accanto a lui ci sarà Vitinha a fare da filtro a centrocampo, sostenendo il lavoro, più avanti, di ... Segnala sportal.it
Probabili formazioni Portogallo Ungheria/ Quote: solo certezze? (qualificazioni Mondiali, 14 ottobre 2025) - Probabili formazioni Portogallo Ungheria: sia Roberto Martinez che Marco Rossi potrebbero confermare molte delle scelte di sabato scorso. Si legge su ilsussidiario.net
Pronostico Portogallo-Ungheria 14 Ottobre: trasferta proibitiva al José Alvalade - Ungheria, scontro cruciale per le qualificazioni mondiali in programma martedì 14 ottobre 2025 alle 20:45: analisi dettagliata, quote aggiornate e pronostico per un match decisivo che prome ... bottadiculo.it scrive