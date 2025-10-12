Porto la pistola sempre con me perché Palermo è una città violenta | la confessione di Maranzano sull’omicidio di Paolo Taormina

Ha ammesso di avere ucciso Paolo Taormina, il 21enne assassinato a Palermo, Gaetano Maranzano, 28 anni, fermato stamattina. Interrogato dai pm alla presenza dell’avvocato Luca Monteleone che lo difende insieme all’avvocata Rosanna Vella, il ragazzo ha detto di aver avuto una discussione con la vittima che era intervenuta per sedare una rissa a cui, però Maranzano non avrebbe partecipato. embedpost. 🔗 Leggi su Feedpress.me

