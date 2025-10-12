La città e i grandi eventi. Da mercoledi 15 a domenica 19, ventesima edizione del raduno Vele Storiche Viareggio, evento che conferma l’importanza conquistata tra i ritrovi internazionali di imbarcazioni classiche. Un’altra manifestazione di qualità che diventa una vetrina promozionale per Viareggio oltre che un’occasione per riempire alberghi e ristoranti del territorio in un periodo di bassa stagione. Dopo la partenza di tappa del Giro d’Italia, dopo le finali di hockey su pista e gli Europei di beach soccer e dopo anche la Viareggio-Bastia-Viareggio, l’amministrazione comunale investe ancora nel turismo sportivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Porto di nuovo in festa. Le vecchie signore del mare tornano a dare spettacolo