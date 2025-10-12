Portalettere precari gli attici da sogno le cucine fantasma Cosa vi siete persi questa settimana su Dossier

Romatoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ti è mai capitato di aspettare qualcosa che non arriva mai? A decine di famiglie romane è successo con le cucine di Aurelia Arredamenti: ordini spariti, acconti volatilizzati, sogni rimasti a metà. Ora, dopo il primo articolo di Gabriele Di Donfrancesco, la nostra redazione è stata sommersa da. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: portalettere - precari

Precari a oltranza anche a Taranto: il sistema che sfrutta i portalettere di Poste Italiane

Cerca Video su questo argomento: Portalettere Precari Attici Sogno