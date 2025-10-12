Portalettere precari gli attici da sogno le cucine fantasma Cosa vi siete persi questa settimana su Dossier
Ti è mai capitato di aspettare qualcosa che non arriva mai? A decine di famiglie romane è successo con le cucine di Aurelia Arredamenti: ordini spariti, acconti volatilizzati, sogni rimasti a metà. Ora, dopo il primo articolo di Gabriele Di Donfrancesco, la nostra redazione è stata sommersa da. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: portalettere - precari
Precari a oltranza anche a Taranto: il sistema che sfrutta i portalettere di Poste Italiane
Interpellanza provinciale rivolta ai portalettere per le posizioni di rete corriere. Si tratta di una prelazione, per i portalettere interessati e applicati sulla provincia, sulle posizioni rete corriere che saranno poi offerte a breve agli ex precari per le nuove stabiliz - facebook.com Vai su Facebook