Porsche Carrera Cup Italia | De Amicis guadagna punti pesanti
A Misano Adriatico, sul Circuito intitolato a Marco Simoncelli, si è svolto il quinto week end della stagione 2025 della Porsche Carrera Cup Italia. Per Ebimotors è stato un fine settimana a luci ed ombre, su una pista dove i contatti sono stati davvero tanti, con incursioni della safety car e tante penalizzazioni inflitte dai commissari. In classifica PRO, fine settimana da dimenticare per Alberto Cerqui (Porsche numero 3, Centro Porsche Piacenza – Ebimotors). Per il bresciano, dopo delle qualifiche incoraggianti e combattute (oltre 15 piloti in meno di un secondo), gara 1 è iniziata con una rimonta che lo ha riportato in top ten. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it
In questa notizia si parla di: porsche - carrera
Porsche 911 Carrera 4 GTS Ibrida: Il Futuro di una Leggenda.
Porsche Carrera Cup Italia: Ebimotors ad Imola con 3 auto
Porsche Carrera Cup Italia: Imola sfortunata per Ebimotors
Motori accesi, semaforo pronto a spegnersi ? La Porsche Carrera Cup Italia arriva a Misano, e i Centri Porsche Palermo e Catania con @official.omniaracing sono pronti a dare gas fino all’ultimo giro. Un weekend di sfide, velocità e passione ci aspetta! Vai su Facebook
Altro giro, altra corsa. La Porsche Carrera Cup Italia arriva a Misano Guarda le gare sabato 11 alle 16:00 e domenica 12 ottobre alle 12:00 su #DAZN - X Vai su X
Porsche Carrera Cup Italia: De Amicis guadagna punti pesanti - I risultati di Ebimotors nella quinta tappa stagionale della Porsche Carrera Cup Italia, con De Amicis che vede avvicinarsi il titolo ... Scrive ilgiornaledigitale.it
Carrera Cup Italia | Misano: Zendeli, evviva la prima! - Il pilota tedesco di BeDriver ha a lungo esultato per un successo che significa molto nell'economia della sua stagione e anche di quella del team, che ha di fatto allungato le mani sul titolo a squadr ... Riporta msn.com