Porsche Carrera Cup Italia | De Amicis guadagna punti pesanti

12 ott 2025

A Misano Adriatico, sul Circuito intitolato a Marco Simoncelli, si è svolto il quinto week end della stagione 2025 della Porsche Carrera Cup Italia. Per Ebimotors è stato un fine settimana a luci ed ombre, su una pista dove i contatti sono stati davvero tanti, con incursioni della safety car e tante penalizzazioni inflitte dai commissari. In classifica PRO, fine settimana da dimenticare per Alberto Cerqui (Porsche numero 3, Centro Porsche Piacenza – Ebimotors). Per il bresciano, dopo delle qualifiche incoraggianti e combattute (oltre 15 piloti in meno di un secondo), gara 1 è iniziata con una rimonta che lo ha riportato in top ten. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

