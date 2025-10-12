Pontina tragico incidente al km 12 | muore un motociclista chiusa la carreggiata verso Roma

Roma, 12 ottobre 2025 – Un grave incidente ha paralizzato nella mattinata la strada statale 148 Pontina, all’altezza del km 12, in direzione Roma. Nel violento impatto tra un’auto e una moto ha perso la vita una persona. La carreggiata verso la Capitale è stata provvisoriamente chiusa per consentire i rilievi e le operazioni di soccorso. Il traffico viene deviato all’altezza del km 12,100, in corrispondenza dello svincolo di Mostacciano-Torrino, dove si registrano già forti rallentamenti. Sul posto sono intervenuti il personale Anas, il 118 e le forze dell’ordine, impegnati nella gestione della viabilità e nel ripristino della circolazione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it