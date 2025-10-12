Si è concluso a Pontassieve l’intervento di riqualificazione in Vicolo del Portuccio, con il rinnovamento della pavimentazione nello storico vicolo che da via Ghiberti porta al Lungo Sieve. Questo lavoro si inserisce pienamente in un progetto generale che prevede il recupero del centro storico di Pontassieve, dopo altre aree già interessate dal restyling in precedenza. L’intero intervento - del valore di circa 150mila euro, totalmente coperti da fondi comunali - ha visto la posa di un nuovo massetto armato, più stabile e durevole nel tempo, in parte di Via Ghiberti e una nuova pavimentazione, simile a quella originale, per mantenere l’estetica storica ma con prospettive di maggior durabilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pontassieve, nuovo look per il vicolo del Portuccio