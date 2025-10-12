Ponsacco | grande partecipazione all’Expo alla Fiera di San Costanzo

Pisatoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grande successo di pubblico e partecipazione alla Fiera di San Costanzo a Ponsacco per le aziende ospitate nell'area Expo dedicata alle attività commerciali e artigianali allestita da Confcommercio Provincia di Pisa in via Roma e in via Nazario Sauro“Anche quest'anno, come facciamo da ormai 20. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ponsacco - grande

Ponsacco. Inizia un nuovo: "campionatino» per tentare la grande impresa - Il Ponsacco cerca di mantenere viva la speranza di evitare la retrocessione, con una serie positiva di risultati. Riporta lanazione.it

La grande festa di Ponsacco. Storia e presente si mescolano - "Siamo onorati di essere qui e di aver avuto l’opportunità di organizzare questo evento – hanno detto il sindaco Gabriele Gasperini e gli assessori della sua giunta saliti sul palco ieri mattina per l ... Come scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Ponsacco Grande Partecipazione All8217expo